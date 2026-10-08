https://ukraina.ru/20261008/teper-rossiya-ne-bolshaya-i-medlitelnaya-kto-pobezhdaet-v-voyne-dronov--1083685014.html

Теперь Россия не "большая и медлительная": кто побеждает в войне дронов

Теперь Россия не "большая и медлительная": кто побеждает в войне дронов - 08.10.2026 Украина.ру

Теперь Россия не "большая и медлительная": кто побеждает в войне дронов

Россия практически ликвидировала технологическое преимущество Украины, которое якобы было в войне дронов, и теперь совершенствует свои системы с той же скоростью, что и Киев. Об этом 8 октября заявил бывший глава Google Эрик Шмидт, чья компания сейчас поставляет ВСУ беспилотники "Хорнет", передает The Economist

2026-10-08T13:22

2026-10-08T13:22

2026-10-08T13:22

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the economist

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"Всегда исходили из того, что Украина создаёт новое, а Россия большая и медлительная. Что-то изменилось. Теперь Россия совершенствуется примерно с той же скоростью, что и Украина, но у неё гораздо больше ресурсов", — признал Шмидт. В качестве примера он привёл реактивные "Герани": если изначально ожидалось, что реактивными двигателями оснастят около 10% дронов, то сейчас их доля превышает половину. При этом собственного аналога у Украины до сих пор нет. Шмидт также сообщил, что есть данные о планах России применить до 80 тысяч реактивных дронов против Киева и других городов до конца декабря. Кроме того, по словам Шмидта, Россия создала сеть, суть которой в том, что одни дроны работают ретрансляторами для других и передают изображение цели в высоком разрешении. А примерно через год ожидается запуск российской спутниковой сети "Рассвет", аналогичной Starlink, — после чего заблокировать такую связь будет практически невозможно. По его оценке, Россия и Украина сегодня создают технологии будущих войн, причём скорость инноваций выше всего, что он видел за десятилетия работы в отрасли. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.

https://ukraina.ru/20261008/zaschitit-vs-nevozmozhno-chto-ukraintsy-zhdut-ot-predstoyaschey-zimy-1083684874.html

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новости, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, the economist