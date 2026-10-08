Теперь Россия не "большая и медлительная": кто побеждает в войне дронов - 08.10.2026 Украина.ру
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Теперь Россия не "большая и медлительная": кто побеждает в войне дронов
Теперь Россия не "большая и медлительная": кто побеждает в войне дронов - 08.10.2026 Украина.ру
Теперь Россия не "большая и медлительная": кто побеждает в войне дронов
Россия практически ликвидировала технологическое преимущество Украины, которое якобы было в войне дронов, и теперь совершенствует свои системы с той же скоростью, что и Киев. Об этом 8 октября заявил бывший глава Google Эрик Шмидт, чья компания сейчас поставляет ВСУ беспилотники "Хорнет", передает The Economist
2026-10-08T13:22
2026-10-08T13:22
новости
россия
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киев
вооруженные силы украины
the economist
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"Всегда исходили из того, что Украина создаёт новое, а Россия большая и медлительная. Что-то изменилось. Теперь Россия совершенствуется примерно с той же скоростью, что и Украина, но у неё гораздо больше ресурсов", — признал Шмидт. В качестве примера он привёл реактивные "Герани": если изначально ожидалось, что реактивными двигателями оснастят около 10% дронов, то сейчас их доля превышает половину. При этом собственного аналога у Украины до сих пор нет. Шмидт также сообщил, что есть данные о планах России применить до 80 тысяч реактивных дронов против Киева и других городов до конца декабря. Кроме того, по словам Шмидта, Россия создала сеть, суть которой в том, что одни дроны работают ретрансляторами для других и передают изображение цели в высоком разрешении. А примерно через год ожидается запуск российской спутниковой сети "Рассвет", аналогичной Starlink, — после чего заблокировать такую связь будет практически невозможно. По его оценке, Россия и Украина сегодня создают технологии будущих войн, причём скорость инноваций выше всего, что он видел за десятилетия работы в отрасли. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.
https://ukraina.ru/20261008/zaschitit-vs-nevozmozhno-chto-ukraintsy-zhdut-ot-predstoyaschey-zimy-1083684874.html
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новости, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, the economist
Новости, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, The Economist

Теперь Россия не "большая и медлительная": кто побеждает в войне дронов

13:22 08.10.2026
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийФото: Игорь Гомольский
Фото: Игорь Гомольский - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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Россия практически ликвидировала технологическое преимущество Украины, которое якобы было в войне дронов, и теперь совершенствует свои системы с той же скоростью, что и Киев. Об этом 8 октября заявил бывший глава Google Эрик Шмидт, чья компания сейчас поставляет ВСУ беспилотники "Хорнет", передает The Economist
"Всегда исходили из того, что Украина создаёт новое, а Россия большая и медлительная. Что-то изменилось. Теперь Россия совершенствуется примерно с той же скоростью, что и Украина, но у неё гораздо больше ресурсов", — признал Шмидт.
В качестве примера он привёл реактивные "Герани": если изначально ожидалось, что реактивными двигателями оснастят около 10% дронов, то сейчас их доля превышает половину. При этом собственного аналога у Украины до сих пор нет.
Шмидт также сообщил, что есть данные о планах России применить до 80 тысяч реактивных дронов против Киева и других городов до конца декабря.
"Это серьёзная проблема", — признал он.
Кроме того, по словам Шмидта, Россия создала сеть, суть которой в том, что одни дроны работают ретрансляторами для других и передают изображение цели в высоком разрешении. А примерно через год ожидается запуск российской спутниковой сети "Рассвет", аналогичной Starlink, — после чего заблокировать такую связь будет практически невозможно.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
13:15
"Защитить всё невозможно": что украинцы ждут от предстоящей зимыБольшинство украинцев ожидают, что ситуация со светом и отоплением этой зимой будет такой же, как прошлой (47%) или даже хуже (39%). Об этом 8 октября свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг"
По его оценке, Россия и Украина сегодня создают технологии будущих войн, причём скорость инноваций выше всего, что он видел за десятилетия работы в отрасли.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.
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