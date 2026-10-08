Правнучка Мазепы вызвала восторг тем, как "разводит" европейцев - 08.10.2026 Украина.ру
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Правнучка Мазепы вызвала восторг тем, как "разводит" европейцев
Правнучка Мазепы вызвала восторг тем, как "разводит" европейцев - 08.10.2026 Украина.ру
Правнучка Мазепы вызвала восторг тем, как "разводит" европейцев
Выступление внучки журналистки Анны Политковской в Европарламенте вызвало бурную реакцию в России
2026-10-08T10:56
2026-10-08T11:28
новости
россия
европа
дмитрий рогозин
европарламент
парламентская ассамблея совета европы
мазепа
нью-йорк
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Выступление Анны-Виктории Политковской — внучки журналистки Анны Политковской — в Европарламенте вызвало реакцию в России. 19-летняя девушка, которую объявили "правозащитницей", рассказала о том, как ей нелегко живётся в России."В Европе есть ценности. Эти ценности демократичны. Это свобода самовыражения, свобода слова. Свобода - это демократия. Это европейские ценности. И эти ценности ценные. Такова демократия свободы. И мы должны беречь эти ценности. На это я сразу начала получать слова из разряда: "Почему ты так говоришь?", "Почему ты не поддерживаешь Владимира Путина?", "Почему ты не поддерживаешь режим?", "Почему ты такая особенная?"" — рассказывала она европейцам.Затем она заявила, что ей угрожали тем, что она "закончит так же, как и её бабушка", что её дом сожгут, а её кошке навредят, что пострадает и её семья."И в жутком стрессе и в жуткой боязни за свою жизнь мы собрали вещи. Это был, ну, очень травматичный опыт. Потому что в этот момент мой пассивный бэкграундный страх за мою жизнь — он кристаллизировался и стал очень-очень резким и ярким, я бы так сказала, явным", — подчеркнула 19-летняя девушка.Её слова прокомментировали в России."Напомним, что родная бабушка этого юного дарования родилась в Нью-Йорке в семье украинских дипломатов под фамилией Мазепа. Политковской она стала в замужестве. В отличие от своей внучки у Анны Политковской были убеждения. Она ненавидела Россию, русских и в целом это можно назвать убеждениями. Допустим. А вот внучка этой Мазепы вызывает у меня восторг", — заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.По его словам, речь Политковской-младшей в Европарламенте позабавила его."Она впаривает такую несусветную жеребятину этим тупым евродепутатам, что за её сытое будущее я точно переживать не буду. Она, уверен, еще лет пять будет обивать пороги разных там ПАСЕ и душеспасительных обществ либеральных краснобаев, кормясь в бесплатных буфетах, и рассказывать про своих одноклассников, которые якобы спрашивали её: "Почему ты такая особенная"" — отметил он.Рогозин призвал девушку "быть умнее своей бабки"."Ведь на русофобии можно зарабатывать и неплохо тусоваться в за****ной (загаженной — Ред.) мигрантами Европе", — подытожил сенатор.Выступление Анны-Виктории Политковской в Европарламенте вызвало недоумение и у других комментаторов, в т.ч. находящихся в Европе. Они назвали девушку "инфантилом", а сам факт выступления в Европарламенте с такими наивными тезисами и такой бурной одобрительной реакцией — свидетельством заката Европы.
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новости, россия, европа, дмитрий рогозин, европарламент, парламентская ассамблея совета европы, мазепа, нью-йорк
Новости, Россия, Европа, Дмитрий Рогозин, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Мазепа, Нью-Йорк

Правнучка Мазепы вызвала восторг тем, как "разводит" европейцев

10:56 08.10.2026 (обновлено: 11:28 08.10.2026)
 
© Фото : ЕвропарламентАнна-Виктория Политковская
Анна-Виктория Политковская - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© Фото : Европарламент
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Выступление внучки журналистки Анны Политковской в Европарламенте вызвало бурную реакцию в России
Выступление Анны-Виктории Политковской — внучки журналистки Анны Политковской — в Европарламенте вызвало реакцию в России. 19-летняя девушка, которую объявили "правозащитницей", рассказала о том, как ей нелегко живётся в России.
"В Европе есть ценности. Эти ценности демократичны. Это свобода самовыражения, свобода слова. Свобода - это демократия. Это европейские ценности. И эти ценности ценные. Такова демократия свободы. И мы должны беречь эти ценности. На это я сразу начала получать слова из разряда: "Почему ты так говоришь?", "Почему ты не поддерживаешь Владимира Путина?", "Почему ты не поддерживаешь режим?", "Почему ты такая особенная?"" — рассказывала она европейцам.
Затем она заявила, что ей угрожали тем, что она "закончит так же, как и её бабушка", что её дом сожгут, а её кошке навредят, что пострадает и её семья.
"И в жутком стрессе и в жуткой боязни за свою жизнь мы собрали вещи. Это был, ну, очень травматичный опыт. Потому что в этот момент мой пассивный бэкграундный страх за мою жизнь — он кристаллизировался и стал очень-очень резким и ярким, я бы так сказала, явным", — подчеркнула 19-летняя девушка.
Её слова прокомментировали в России.
"Напомним, что родная бабушка этого юного дарования родилась в Нью-Йорке в семье украинских дипломатов под фамилией Мазепа. Политковской она стала в замужестве. В отличие от своей внучки у Анны Политковской были убеждения. Она ненавидела Россию, русских и в целом это можно назвать убеждениями. Допустим. А вот внучка этой Мазепы вызывает у меня восторг", — заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
По его словам, речь Политковской-младшей в Европарламенте позабавила его.
"Она впаривает такую несусветную жеребятину этим тупым евродепутатам, что за её сытое будущее я точно переживать не буду. Она, уверен, еще лет пять будет обивать пороги разных там ПАСЕ и душеспасительных обществ либеральных краснобаев, кормясь в бесплатных буфетах, и рассказывать про своих одноклассников, которые якобы спрашивали её: "Почему ты такая особенная"" — отметил он.
Рогозин призвал девушку "быть умнее своей бабки".
"Ведь на русофобии можно зарабатывать и неплохо тусоваться в за****ной (загаженной — Ред.) мигрантами Европе", — подытожил сенатор.
Выступление Анны-Виктории Политковской в Европарламенте вызвало недоумение и у других комментаторов, в т.ч. находящихся в Европе. Они назвали девушку "инфантилом", а сам факт выступления в Европарламенте с такими наивными тезисами и такой бурной одобрительной реакцией — свидетельством заката Европы.
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