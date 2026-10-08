https://ukraina.ru/20261008/firepoint--osobaya-kompaniya-ofitser-vsu-raskryl-vorovskie-skhemy-v-oboronke--1083683583.html
"FirePoint — особая компания": офицер ВСУ рассказал о схемах воровства в оборонке
"FirePoint — особая компания": офицер ВСУ рассказал о схемах воровства в оборонке - 08.10.2026 Украина.ру
"FirePoint — особая компания": офицер ВСУ рассказал о схемах воровства в оборонке
Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в украинском оборонном производстве существует неравенство: компании FirePoint "позволено многое", тогда как остальной частный бизнес ограничен определённой маржой с производства оружия
2026-10-08T12:44
2026-10-08T12:44
2026-10-08T12:45
новости
украина
александр ярославский
вооруженные силы украины
впк
владимир зеленский
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По его словам, размер заработка легко проверяется — достаточно прийти с "госприёмкой" и изучить закупки по комплектующим. Однако деньги массово уходят по двум схемам.Первая схема: на советскую разработку ставят новые системы донаведения, оставляя старую технологию — "от фюзеляжа до турбины" — и объявляют это новой разработкой, на которую "потратили очень много денег"."Хотя её придумали ещё деды-прадеды. Здесь основной заработок", — пояснил Ярославский.Вторая схема проще: оружие может "произвестись" только на бумаге — попасть в часть на бумаге и "выстрелиться" тоже только на бумаге.Коррупция в украинском ВПК стала обыденным явлением. Компании, связанные с окружением Зеленского, получают миллиарды гривен, осваивают их по фиктивным схемам, а на фронт приходит либо устаревшее оружие, либо ничего.О масштабах коррупции на Украине – Стало известно, сколько Украина потеряла от коррупции за прошедший год
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новости, украина, александр ярославский, вооруженные силы украины, впк, владимир зеленский
Новости, Украина, Александр Ярославский, Вооруженные силы Украины, ВПК, Владимир Зеленский
"FirePoint — особая компания": офицер ВСУ рассказал о схемах воровства в оборонке
12:44 08.10.2026 (обновлено: 12:45 08.10.2026)
Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в украинском оборонном производстве существует неравенство: компании FirePoint "позволено многое", тогда как остальной частный бизнес ограничен определённой маржой с производства оружия
По его словам, размер заработка легко проверяется — достаточно прийти с "госприёмкой" и изучить закупки по комплектующим. Однако деньги массово уходят по двум схемам.
Первая схема: на советскую разработку ставят новые системы донаведения, оставляя старую технологию — "от фюзеляжа до турбины" — и объявляют это новой разработкой, на которую "потратили очень много денег".
"Хотя её придумали ещё деды-прадеды. Здесь основной заработок", — пояснил Ярославский.
Вторая схема проще: оружие может "произвестись" только на бумаге — попасть в часть на бумаге и "выстрелиться" тоже только на бумаге.
Коррупция в украинском ВПК стала обыденным явлением. Компании, связанные с окружением Зеленского, получают миллиарды гривен, осваивают их по фиктивным схемам, а на фронт приходит либо устаревшее оружие, либо ничего.