https://ukraina.ru/20261008/volontery-prosyat-podachki-poka-soldaty-sidyat-bez-vody-mendel-o-realnosti-v-vsu-1083681785.html

"Волонтеры просят подачки, пока солдаты сидят без воды": Мендель о реальности в ВСУ

"Волонтеры просят подачки, пока солдаты сидят без воды": Мендель о реальности в ВСУ - 08.10.2026 Украина.ру

"Волонтеры просят подачки, пока солдаты сидят без воды": Мендель о реальности в ВСУ

Иностранные журналисты скрывают правду о реальном положении дел в ВСУ. Об этом 8 октября заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире YouTube-канала

2026-10-08T12:36

2026-10-08T12:36

2026-10-08T12:36

новости

украина

киев

юлия мендель

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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По ее словам, волонтеры на Украине ходят по домам и просят "жалкие пожертвования для армии", а на передовой солдаты часто сидят без воды, формы и оружия. "Там часто возникают ужасные ситуации, но об этом не пишут зарубежные СМИ", — отметила она.Мендель также возмутилась лицемерной позицией западных союзников Киева. Ранее Юлия Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина. Она заявила о необходимости появления на Украине большего числа политических деятелей, готовых открыто выступать за мирное урегулирование конфликта.

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новости, украина, киев, юлия мендель, владимир зеленский, вооруженные силы украины