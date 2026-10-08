"Волонтеры просят подачки, пока солдаты сидят без воды": Мендель о реальности в ВСУ - 08.10.2026 Украина.ру
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"Волонтеры просят подачки, пока солдаты сидят без воды": Мендель о реальности в ВСУ
"Волонтеры просят подачки, пока солдаты сидят без воды": Мендель о реальности в ВСУ - 08.10.2026 Украина.ру
"Волонтеры просят подачки, пока солдаты сидят без воды": Мендель о реальности в ВСУ
Иностранные журналисты скрывают правду о реальном положении дел в ВСУ. Об этом 8 октября заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире YouTube-канала
2026-10-08T12:36
2026-10-08T12:36
новости
украина
киев
юлия мендель
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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По ее словам, волонтеры на Украине ходят по домам и просят "жалкие пожертвования для армии", а на передовой солдаты часто сидят без воды, формы и оружия. "Там часто возникают ужасные ситуации, но об этом не пишут зарубежные СМИ", — отметила она.Мендель также возмутилась лицемерной позицией западных союзников Киева. Ранее Юлия Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина. Она заявила о необходимости появления на Украине большего числа политических деятелей, готовых открыто выступать за мирное урегулирование конфликта.
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новости, украина, киев, юлия мендель, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Волонтеры просят подачки, пока солдаты сидят без воды": Мендель о реальности в ВСУ

12:36 08.10.2026
 
© AP / Anatolii Lysianskyi
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© AP / Anatolii Lysianskyi
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Иностранные журналисты скрывают правду о реальном положении дел в ВСУ. Об этом 8 октября заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире YouTube-канала
По ее словам, волонтеры на Украине ходят по домам и просят "жалкие пожертвования для армии", а на передовой солдаты часто сидят без воды, формы и оружия. "Там часто возникают ужасные ситуации, но об этом не пишут зарубежные СМИ", — отметила она.
Мендель также возмутилась лицемерной позицией западных союзников Киева.
"В лагере, который сегодня называют проукраинским, считается, что скрывать правду о тяжёлой ситуации на Украине, о коррупции в ближайшем окружении Зеленского — это на самом деле полезно для Украины. Но мы видим упадок и полную деградацию страны", — заключила бывшая помощница главы киевского режима.
Ранее Юлия Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина. Она заявила о необходимости появления на Украине большего числа политических деятелей, готовых открыто выступать за мирное урегулирование конфликта.
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