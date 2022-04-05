Киевский режим завёз в город Запорожье сотни боевиков-террористов из Сирии, рассказал в интервью Украина.ру Артем Шарлай, помощник члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области

«В самом Запорожье всё очень тревожно: режим Зеленского завёз в город сотни боевиков из ИГИЛ и "Хаят Тахрир аш-Шам" (бывш. Джебхат ан Нусра*) из сирийского Идлиба, оккупированного турецкой армией. Туда неоднократно ездили офицеры СБУ под прикрытием визитов в Турцию, где при содействии турецкой разведки MIT, вербовали террористов, умеющих использовать РСЗО, ПЗРК и ПТРК», — сказал Шарлай. Военный эксперт рассказал, когда войска РФ окружат Запорожье © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пока боевики-исламисты находятся в резерве, уточнил Шарлай. Сейчас союзным армиям предстоит захлопнуть в котле и уничтожить самую мощную и боеспособную войсковую группировку нацистов в Донбассе. Очень важно не допустить прорыва нацистов из котла в город Запорожье. Иначе освобождение такого крупного промышленного центра, как Запорожье, сильно усложнится, заключил эксперт.

*Деятельность организации запрещена в РФ

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