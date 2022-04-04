Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 апреля прокомментировал журналистам украинскую провокацию в Буче

СК РФ предпринял меры в связи с фейковым видео из Бучи © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Эта информация должна быть подвергнута серьезному сомнению. Из того, что мы видели, видеоматериалы — во многом им нельзя доверять, потому что там налицо выявленные нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных», — сказал Песков.

Он заверил, что фактология и календарная последовательность не говорит в пользу достоверности утверждений украинской стороны.

По его словам, Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинской Буче, тема должна обсуждаться на международном уровне.

Песков также потребовал, чтобы международные лидеры не спешили с огульными обвинениями и прислушались к аргументации России.

Накануне украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших.

Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из «погибших» меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.

В Минобороны РФ заявили, что все видеозаписи являются «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.