В ходе проведения спецоперации российская армия использовала своё преимыщество маневренности, и это стало одним из факторов, позволивших ей противостоять превосходящим силам противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

В результате ударов по нескольким направлениям киевский режим был вынужден направлять войска в крупные города, где они уже не могут предпринимать активных действий. Военный эксперт Евсеев: когда уничтожат ВСУ, а Левобережье перейдёт под контроль РФ © Украина.ру

«Всё это приводило к тому, что они заходили в города, а города были ловушками. Их никто не штурмовал», — полагает эксперт.

С другой стороны, создаётся сухопутный мост между Крымом и Донбассом, и этот процесс будет завершён после установления полного контроля над Мариуполем, указал Анпилогов.

«Дальше, очевидно, я думаю, это понимает и украинская сторона, это будет окружение всей наиболее боеспособной группировки ВСУ на Донбассе», — утверждает он.

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