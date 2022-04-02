В результате ударов по нескольким направлениям киевский режим был вынужден направлять войска в крупные города, где они уже не могут предпринимать активных действий.
«Всё это приводило к тому, что они заходили в города, а города были ловушками. Их никто не штурмовал», — полагает эксперт.
С другой стороны, создаётся сухопутный мост между Крымом и Донбассом, и этот процесс будет завершён после установления полного контроля над Мариуполем, указал Анпилогов.
«Дальше, очевидно, я думаю, это понимает и украинская сторона, это будет окружение всей наиболее боеспособной группировки ВСУ на Донбассе», — утверждает он.
Полностью интервью можно прочитать здесь