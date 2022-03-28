Националисты из украинского подразделения «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, до смерти пытали девушку в подвале школы в Мариуполе. Страшные кадры опубликовал 28 марта Telegram-канал Readovka

Ненависть к москалям и нечеловеческая жестокость: белорусские националисты идут по стопам Калиновского © Public Domain нашли в подвале одной из школ, где располагалась база украинских националистов.

Там же вместе с телом убитой обнаружили автоматы Калашникова и личные вещи украинских боевиков.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства жестокого убийства девушки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в понедельник сообщил, что окраины Мариуполя полностью перешли под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР), а в центре города бои продолжаются. Он отметил, что силы ДНР продолжают зачистку, проверяется каждый квадратный метр из-за оставленных мин.