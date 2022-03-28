Обезображенное тело девушки без рук и с вырезанной на животе свастикой нашли в подвале одной из школ, где располагалась база украинских националистов.
Там же вместе с телом убитой обнаружили автоматы Калашникова и личные вещи украинских боевиков.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства жестокого убийства девушки.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в понедельник сообщил, что окраины Мариуполя полностью перешли под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР), а в центре города бои продолжаются. Он отметил, что силы ДНР продолжают зачистку, проверяется каждый квадратный метр из-за оставленных мин.