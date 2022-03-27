Боевики киевского режима творят ужасные вещи не только с людьми, но и в части инфраструктуры, заявил эксперт.
«Для того чтобы создать промышленное предприятие, вы должны подвести туда электричество, газ (в соответствии с экологическими требованиями), наладить транспортную инфраструктуру. Все это можно будет оценить только после того, как будет мир. Ответственность за восстановление Украины будем нести мы и те страны, которые к этому присоединятся», — сказал Баширов.
Все работы по восстановлению Украины начнутся только после того, как прозвучит последний выстрел, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.