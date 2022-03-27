Масштаб ущерба, нанесённого знаменитой "Азовстали" в Мариуполе украинскими силовиками, пока ещё трудно оценить. Вся ответственность за восстановление предприятия лежит на России, заявил в интервью Украина.ру политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов

Боевики киевского режима творят ужасные вещи не только с людьми, но и в части инфраструктуры, заявил эксперт. Депутат ДНР Скороходов: украинские радикалы могут подорвать «Азовсталь» вместе с собой © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

«Для того чтобы создать промышленное предприятие, вы должны подвести туда электричество, газ (в соответствии с экологическими требованиями), наладить транспортную инфраструктуру. Все это можно будет оценить только после того, как будет мир. Ответственность за восстановление Украины будем нести мы и те страны, которые к этому присоединятся», — сказал Баширов.

Все работы по восстановлению Украины начнутся только после того, как прозвучит последний выстрел, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.