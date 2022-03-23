Внеочередной саммит НАТО, о котором идет речь, пройдет 24 марта в Бельгии, его темой станет ситуация на Украине.
Президент США Джо Байден посетит саммит НАТО, сообщали ранее в Белом доме.
Зеленский в начале марта заявил, что Киев охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО. Альянс опасается конфронтации с Россией и поэтому не готов принять Украину в свой состав, отмечал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Одним из требований Кремля является отказ Киева от вступления в НАТО и размещения угрожающего России оружия на территории Украины.