Как и в годы Великой Отечественной войны, России не придётся вводить войска в Одессу, чтобы освободить город. Об этом в интервью Украина.ру рассказал публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман

В 1944 году советские войска просто обошли Одессу, и немцы с румынами сбежали из города, чтобы не попасть в окружение, рассказал эксперт. Депутат ДНР рассказала, как возрождается жизнь на освобождённых территориях республики © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

«Правда, не все пособники немцев и румын успели из Одессы сбежать. Первое, что встретило наши войска — висящие на столбах пособники немцев и румын, которые не успели убежать. Я думаю, что сейчас поступят примерно таким же образом. Одессу обойдут, и террористы сбегут оттуда под угрозой развешивания на фонарях любящими их одесситами», — сказал Вассерман.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.