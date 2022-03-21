После проведения спецоперации территория Украины будет поделена на два федеральных округа — юго-западный и новороссийский. В новороссийском будет полоса от Харькова на юг к морю и вдоль побережья до Тирасполя включительно, а юго-западный — это остальная Украина, считает публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах Владимира Путина и Владимира Зеленского, и не соответствует ситуации, складывающейся для украинской стороны. По его словам, прекращения огня на время переговоров не будет.

— Анатолий Александрович, эти переговоры провоцируют слухи, что якобы спецоперация пошла не по плану и Россия пытается заключить с Украиной невыгодный для себя компромиссный договор. Зачем мы тогда их ведем, если та сторона пытается их преподносить именно таким образом?

— Та сторона в любом случае будет преподносить все так, как им выгодно. Это естественно и даже неизбежно. Но нам не за чем обращать внимание на то, что они говорят. В военное время все, что говорят, направленно на борьбу с противником. В частности, все, что говорят сейчас на Западе о наших действиях на Украине, направлено на то, чтобы заставить нас как минимум прекратить эти действия, а то и учинить какой-нибудь внутренний Майдан. Нам надо поступать с этим по совету Чапаева: «Наплевать и забыть».

Что касается хода спецоперации, то многие военные специалисты на Западе уверяют, что она идет небывало хорошо, эффективно и быстро. Наши силы, используемые в этой операции, меньше не только общих вооруженных сил Украины, они в разы меньше той части ВС, которые Украина сконцентрировала на востоке для очередной попытки напасть на Донбасс. При этом потери противника в несколько раз превышают наши.

А то, что мы не сносим города ковровыми бомбардировками, как поступали в аналогичных обстоятельствах англосаксы, так это потому, что русская цивилизация самая гуманная из всех 30 когда-либо существовавших.

Поэтому мы сейчас боремся с террористической группировкой «Украина» именно теми методами, которые применяют против террористов, прикрывающихся живым щитом. Это требует большого искусства, но у нас это искусство в почете и владеют им очень многие.

— И зачем тогда мы их ведем? Мы обсуждаем с ними только гуманитарные вопросы, или, может быть, мы через них на самом деле ведем переговоры с США? В чем цель?

— С американцами мы и напрямую можем общаться. Главная цель этих переговоров, судя по тем сведениям, которые просачиваются наружу (украинская сторона потребовала засекретить сам ход переговоров), добиться открытия гуманитарных коридоров и добиться, чтобы те, кто продвигает лозунг «Украина не Россия», ушли сами.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

— Украинская пропаганда не говорит об обстановке в Донбассе и на других участках фронта, но они делают о своей скорой победе, потому что Россия не смогла захватить Киев. Придется ли нам его брать штурмом?

— К сожалению, это тоже пока неизвестно. Пока Киев окружен настолько, что туда не могут пройти никакие дополнительные вооруженные формирования, но коридоры на выход оттуда действительно открыты (правда, выходить надо без оружия). Надеюсь, что брать Киев силой не понадобится, но исключать, к сожалению, нельзя ничего, потому что предыдущее поколение нацистов в Берлине сражалось до последнего.

Кстати, должен сказать, что берлинскую операцию наши провели очень грамотно, вопреки многочисленным легендам. В частности, войска со значительным опытом боев были перемолоты не Зееловских высотах. Эти самые высоты мы пробили за две дня, причем не живой силой, а почти исключительно артиллерийским огнем и авиацией. Таким образом, в самом городе оборонялись люди, почти не имевшие опыта прямых столкновений с противником. Поэтому наши потери даже непосредственно во время городских боев были меньше, чем потери противника.

Так вот, я думаю, что если дойдет дело до взятия Киева, то расклад будет примерно таким же. Но, конечно, очень хочется до этого не доводить. Я не исключаю, что это тоже очередная тема для переговоров.

— Вы упомянули тему гуманитарных коридоров. Минобороны обратилось за помощью к ООН, ОБСЕ и «Красному кресту» помочь эвакуировать жителей Мариуполя. Скорее всего, этот призыв останется без ответа. Есть у вас понимание, как мы можем бороться с тактикой «живого щита», которую применяет противник?

— Главный способ — разнообразное высокоточное оружие от дальнобойных снайперских винтовок до управляемых артиллерийских снарядов и ракет. Кстати, по части управляемых снарядов у нас все в порядке. Эту технологию мы начали осваивать еще в советское время, а сейчас эти снаряды выпускаются серийно и в приличном количестве. Мы, конечно, не можем гарантировать по управляемому снаряду на каждого боевика, но на каждое укрытие их точно хватит.

Все это идет довольно медленно. Прежде чем применять управляемое оружие, надо найти цель для него. Но куда нам спешить. Чем дольше идет эта операция, тем больше у нашего производства времени на давным-давно напрашивающуюся реорганизацию.

Во-первых, чем разнообразнее производство в стране, тем страна в целом благополучнее и тем больше людей имеют возможность зарабатывать. Во-вторых, по математической теории управления и планирования, целесообразно, чтобы не меньше 4/5 объема продукции давали производства, так или иначе связанные с государством, и поэтому действующие по единому государственному плану. При этом не менее 4/5 продукции должны давать производства, работающие по собственным планам, состыкованными только с ближайшими соседями по технологическим цепочкам.

Так вот, у нас сейчас производство, связанное с государством, дает где-то между 2/3 и 3/4 общего объема продукции. Этого мало. Это значит, что производство в целом работает не так эффективно, как хотелось бы. Так вот нынешние события помимо всего прочего — это возможность усилить роль единого планирования в нашем хозяйстве.

Число жертв тоже в конечном счете уменьшится, если мы не будем действовать по англосаксонскому примеру, а истребляем только тех террористов, которые представляют опасность для окружающих. Так что если кто-то говорит, что у нас все пошло не по плану, то он понятия не имеет, какой у нас план.

— Просто есть такой тревожный прогноз, что если кампания продлится слишком долго, то НАТО почувствует слабость российских войск и вмешается в конфликт…

— Несколько дней назад гиперзвуковая ракета «Кинжал» разрушила построенное в советское время укрытие для ядерных боеголовок, рассчитанное на то, чтобы выдержать ядерный взрыв в нескольких километрах под землей. После этого натовские специалисты резко прекратили обсуждать возможности ввода войск на Украину. Они и ранее понимали, что это для них опасно, но теперь сама тема ушла из обсуждения.

Кстати, Германия официально выразила по этому поводу обеспокоенность. Но так для того и действовали, чтобы они беспокоились. Против страны, обладающей такими возможностями, идти рискованно. То, что мы в состоянии построить пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой, известно давным-давно. А сейчас мы показали, что нам даже не надо его строить. У нас достаточно возможностей, чтобы просто не дать противнику предложить нам повод для строительства этого канала.

— Как обстановка в вашей родной Одессе и нужно ли будет высаживать туда десант?

— Те мои родные и близкие, что живут в Одессе, со мной уже давно не выходят на прямой контакт. Об их настроениях я знаю только по их публикациям в социальных сетях. Настроения довольно грустные и обеспокоенные, но город как всегда находит возможность выживать и в какой-то мере жить.

Что касается десанта, то в 1944 году наши войска просто обошли Одессу и немцы с румынами оттуда сбежали, чтобы не попасть в окружение. Правда, не все пособники немцев и румын успели из Одессы сбежать. Первое, что встретило наши войска — висящие на столбах пособники немцев и румын, которые не успели убежать.

Просто о сложном. Почему российская военная спецоперация — не война © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

— Люди на освобожденных территориях Донбасса и Украины опасаются, что Россия уйдет и их убьют. Они также считают слишком абстрактной заявленные Россией цели по демилитаризации и денацификации. Можем ли мы их как-то приободрить на этот счет?

— Одной из причин поражения «белых» в гражданской войне было «непредрешенчество». Они, в отличие от «красных», не предлагали конкретную модель государственного и хозяйственного устройства, говоря, что «сначала победим, а потом коллективно разберемся». Да, это позволило привлечь под белые знамена самое разнообразные политические течения, но народные массы были больше привлечены конкретными решениями, которые предлагали «красные».

Так вот сейчас высшее руководство РФ занимает позицию очень схожую с «непредрешенчеством». Специалисты считают это серьезной ошибкой. Я тоже так считаю.

Лично я считаю, что русское большинство граждан Украины (по данным 2009 года, для 5/6 населения родной язык русский) не должно удерживаться отдельным от остальных русских. Я еще в 2014 году надеялся на формирование юго-западного федерального округа. Полагаю, сейчас понадобится два округа — юго-западный и новороссийский. В новороссийском будет полоса от Харькова на юг к морю и вдоль побережья до Тирасполя включительно, а юго-западный — это остальная Украина.

Но в любом случае Украина, отдельная от остальной России, опасна для самой себя и для окружающих. Поэтому нам давно пора сказать этому самому большинству русских граждан Украины, что мы с вами и на произвол судьбы вас не бросим.