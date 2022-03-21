Большинство зарубежных наёмников попадает на территорию Украины через Польшу, на границах с Калининградской областью усиливаются группировки НАТО. О том, рискует ли Варшава ввязаться в военную авантюру с Россией, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов

«Польша все время ходит по краю пропасти. Давайте не забывать, что Польша граничит с Калининградской областью, то есть граничит с Россией. Незадолго до начала спецоперации на территорию Польши прибыло пять тысяч американских солдат, и после этого еще группировка наращивалась. Они не осознают, что у нас есть тактическое ядерное оружие, которое может быть применено в том числе по Польше», — сказал Кнутов. С разрешения НАТО. Как Польша участвует в конфликте на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В Варшаве почему-то рассчитывают, что на применение ядерных вооружений Россия не пойдет, но здесь повторяется история с Украиной, когда президент России сказал, что военный и военно-технический ответ украинской угрозе не заставит себя ждать.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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