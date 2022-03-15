Журналист и телеведущий Владимир Соловьев дал интервью изданию Украина.ру, в котором в том числе ответил на вопрос, каким именно способом Украина будет денацифицирована

Денацификация — комплекс мероприятий, направленных на очищение послевоенного германского и австрийского обществ от влияния нацистской идеологии.

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«Часть денацификации уже проходит за счет уничтожения нацистских батальонов. Следующее — это неприемлемость этой идеологии. Это запрет на организации нацистского толка, которые вовсю расцвели на Украине. Это изменение в том числе и школьных программ, исходя из запрета нацистской идеологии. То есть это другое отношение к Бандере и Шухевичу», — ответил журналист.

Он уточнил, что денацификация Украины не будет копией той работы, что была проведена в ГДР после Второй мировой войны, когда на территории страны присутствовала армия и работали специалисты.

«У нас просто столько людей нет. Более того, у нас нет задачи оккупировать Украину. У нас совершенно другие задачи. Задачи четко сформулированы: денацификация, демилитаризация, защита ДНР и ЛНР. И конечно, Украина должна вернуться к нейтральному статусу», — сказал ведущий.

Полностью интервью с Владимиром Соловьевым можно прочитать здесь.