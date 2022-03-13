Цены фьючерсов на газ в Европе неустойчивы, направление их движения в ближайшие дни и даже часы сложно спрогнозировать, превысить рекордные $4000 за тысячу кубометров они могут уже в ближайшее время, передает 13 марта РИА Новости

Цены на газ на бирже в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Марии Беловой, подобная динамика связана с активным раскручиванием санкционной спирали. Она утверждает, что рынок закладывал в котировки вероятность частичной или полной остановки поставок российского газа. Спецоперация на территории транзитной страны тоже влияет на риски повреждения газотранспортной инфраструктуры.

«Резкий рост цен связан с опасениями из-за поставок российского газа в ЕС, где он занимает порядка 40-45% в структуре импорта природного газа. Движение могло быть усилено спекулятивным фактором, что объясняет последующее резкое падение котировок», — утверждает эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, а 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины.