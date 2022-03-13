Стоимость газа в Европе превысила в четыре раза цену газовых фьючерсов за февраль, это почти $950. По словам директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, подобная динамика связана с активным раскручиванием санкционной спирали. Она утверждает, что рынок закладывал в котировки вероятность частичной или полной остановки поставок российского газа. Спецоперация на территории транзитной страны тоже влияет на риски повреждения газотранспортной инфраструктуры.
«Резкий рост цен связан с опасениями из-за поставок российского газа в ЕС, где он занимает порядка 40-45% в структуре импорта природного газа. Движение могло быть усилено спекулятивным фактором, что объясняет последующее резкое падение котировок», — утверждает эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.
В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, а 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины.