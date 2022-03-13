Японские компании Mitsui и Mitsubishi намерены продолжать свое участие в проекте «Сахалин-2», где им принадлежит суммарно 22,5% акций производящего сжиженный природный газ (СПГ) предприятия, сообщило местное издание Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией

Ранее ряд крупных энергетических компаний стран Запада заявили о приостановке работы в России.

Однако, как пишет Nikkei, в начале марта компании обратились в японское Минэкономики и указали, что скорый выход из проекта будет опасен и приведет к усилению Китая.

«Условия интереса в проекте "Сахалин" существенно отличаются между Японией и Европой», — говорится в публикации.