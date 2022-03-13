Ранее ряд крупных энергетических компаний стран Запада заявили о приостановке работы в России.
Однако, как пишет Nikkei, в начале марта компании обратились в японское Минэкономики и указали, что скорый выход из проекта будет опасен и приведет к усилению Китая.
«Условия интереса в проекте "Сахалин" существенно отличаются между Японией и Европой», — говорится в публикации.
В частности, свыше 60% от производимого на "Сахалине-2" СПГ предназначается для отправки в Японию, более того — другого российского газа в страну восходящего солнца практически не поступает.