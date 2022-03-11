Агентство пишет, что на встречу с Путиным Лукашенко принес карту, раскрывающую планы нападения на Белоруссию.
«Украина атаковала бы Беларусь, если бы не превентивный удар со стороны России», — сказал белорусский лидер.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Во время проведения операции в распоряжении российских военных оказался приказ о подготовке нападения Киева на республики Донбасса в начале марта.