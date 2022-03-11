На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава белорусского государства Александр Лукашенко принес карту, которая доказывает, что Киев планировал атаковать Белоруссию. Такую информацию 11 марта опубликовали РИА Новости

Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

«Украина атаковала бы Беларусь, если бы не превентивный удар со стороны России», — сказал белорусский лидер.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Во время проведения операции в распоряжении российских военных оказался приказ о подготовке нападения Киева на республики Донбасса в начале марта.