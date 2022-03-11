В понедельник, 7 марта, появилась информация о том, что на украино-молдавской границе задержали группу из 9 человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Незаконно, поскольку мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию Украины, а в лодке, переправляющейся в сторону Молдавии были именно такие. В том числе единственный сын Ротару 51-летний Руслан Евдокименко и 27-летний внук певицы Анатолий Евдокименко.
«Конечно, для Софии Михайловны в ее почтенном возрасте случившееся — шок, она — Герой Украины. И вдруг ее сын и внук эту самую Украину отказались защищать и трусливо бежали. Какой пример они подают патриотам?» — сказала Кравец.
Молодая певица оговорилась, что с самого начала была уверена в том, что родственники Ротару смогут избежать «суда и следствия».
«Она (Ротару — ред.) водила хороводы со всеми украинскими президентами, получая взамен своей лояльности звания, ордена, земли. И в этот раз один ее звонок [главе украинского государства Владимиру] Зеленскому, а у нее есть прямой номер, все, вероятно, и решил», — заявила Кравец.
Артистка уточнила, что вероятно, взаимен украинские власти попросят от Ротару щедрый показательный взнос для украинской армии, чтобы весь мир увидел, на чьей стороне «хуторянка», а Ротару «с радостью заплатит».