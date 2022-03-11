Певица и актриса Алена Кравец заявила, что ее коллега, украинская исполнительница София Ротару «порешала» судьбу своего единственного сына Руслана Евдокименко «на самом верху», то есть попросту позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 11 марта написали «Дни.ру»

В понедельник, 7 марта, появилась информация о том, что на украино-молдавской границе задержали группу из 9 человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Незаконно, поскольку мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию Украины, а в лодке, переправляющейся в сторону Молдавии были именно такие. В том числе единственный сын Ротару 51-летний Руслан Евдокименко и 27-летний внук певицы Анатолий Евдокименко.

«Конечно, для Софии Михайловны в ее почтенном возрасте случившееся — шок, она — Герой Украины. И вдруг ее сын и внук эту самую Украину отказались защищать и трусливо бежали. Какой пример они подают патриотам?» — сказала Кравец.

Украинского певца Макса Барских высмеяли за запрет исполнять его песни в России © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Она (Ротару — ред.) водила хороводы со всеми украинскими президентами, получая взамен своей лояльности звания, ордена, земли. И в этот раз один ее звонок [главе украинского государства Владимиру] Зеленскому, а у нее есть прямой номер, все, вероятно, и решил», — заявила Кравец.

Артистка уточнила, что вероятно, взаимен украинские власти попросят от Ротару щедрый показательный взнос для украинской армии, чтобы весь мир увидел, на чьей стороне «хуторянка», а Ротару «с радостью заплатит».