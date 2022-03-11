В информации, полученной Минобороны РФ о планах Киева в скором времени напасть на Донбасс, нет ничего удивительного. Все признаки готовящегося вторжения Украины в ЛНР и ДНР уже были очевидны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

«Я думаю, что планы наступления на Донбасс у них (киевских властей — ред.) были, иначе постоянно бы не звучали мантры о необходимости отвода российских войск. А отвод войск им был нужен для осуществления геноцида русскоязычного населения и граждан РФ в Донбассе, другого объяснения тут быть не может», — сказал эксперт.

Враг Эрдогана и агент США: в Крыму раскрыли правду о члене украинской переговорной делегации © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Сейчас мы знаем много подробностей о том, что делала США на территории Украины. И вся злоба США сейчас выливается в санкции. К сожалению, Европа — это такой же инструмент США, как и часть украинского общества», — резюмировал эксперт.

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В среду, 9 марта, Минобороны РФ опубликовало приказ о подготовке Украиной атаки на Донбасс, который оказался в распоряжении ведомства в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Документ от 22 января 2022 года, подписанный командующим национальной гвардией Украины генерал-полковником Николем Баланом, был адресован командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии страны.

«В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе», — подчеркнули в российском Минобороны.