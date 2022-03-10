По итогам встречи глава МИД Украины заявил, что стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня.
«Остановку огня Россия связывает с выполнением требований [президента РФ Владимира] Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии», — сказал Кулеба.
Лавров заявил, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе, а Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта и обещала дать ответ.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.
Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. На данный момент известно о более, чем 2,5 тысячах таких объектов. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.
Россия и Украина провели уже 3 раунда переговоров между специально созданными для этого делегациями. В ходе них было достигнуто решение об открытии мирным жителям гуманитарных коридоров, однако украинские боевики поступили по-своему, фактически взяв население в заложники.