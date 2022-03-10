По всему миру полно рынков, готовых купить российскую нефть, начиная с Китая, Индии, Турции — попытка Байдена обанкротить Россию не осуществится, подчеркнул Карлсон.
«Так против кого именно эти санкции направлены? Задумайтесь. Если вы хотите узнать, на кого нацелено наказание, подумайте, кто больше всего будет страдать. И в данном случае ответ предельно ясен — американцы со средним достатком. Именно их сокрушали на протяжении двух лет антикоронавирусные меры. Именно по ним ударит дополнительное ограничение энергоресурсов. Вы заметили? Наделённые властью люди больше всего ненавидят средний класс», — сказал Карлсон в эфире Fox News.
Байден наказал не Владимира Путина, а американских граждан, заключил ведущий.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.
Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.
Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.