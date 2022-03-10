Эмбарго на поставки российских энергоресурсов в США, которое ввёл президент Джо Байден, больше всего ударят по простым американцам со средним уровнем достатка. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон 10 марта

По всему миру полно рынков, готовых купить российскую нефть, начиная с Китая, Индии, Турции — попытка Байдена обанкротить Россию не осуществится, подчеркнул Карлсон. Эксперт раскрыл, что ждёт мир без российской нефти © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Так против кого именно эти санкции направлены? Задумайтесь. Если вы хотите узнать, на кого нацелено наказание, подумайте, кто больше всего будет страдать. И в данном случае ответ предельно ясен — американцы со средним достатком. Именно их сокрушали на протяжении двух лет антикоронавирусные меры. Именно по ним ударит дополнительное ограничение энергоресурсов. Вы заметили? Наделённые властью люди больше всего ненавидят средний класс», — сказал Карлсон в эфире Fox News.

Байден наказал не Владимира Путина, а американских граждан, заключил ведущий.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.