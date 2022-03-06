Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с бойцами элитного подразделения МВД республики, которые "ожидают приказа выдвинуться на Украину". Видео размещено на официальном Telegram-канале главы республики 6 марта

«Это легендарные спецназовцы Полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова МВД… Они в нетерпении ожидают приказ выдвинуться на Украину для зачистки территории от нацистов и их прихвостней», — написал Кадыров. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

В видеоматериале показаны вооружённые бойцы и военная техника.

Кадыров отметил, что бойцы жаждут приказа, и не расстаются с амуницией и экипировкой. Также глава Чечни заявил, что именно эти бойцы "год назад ликвидировали в Чеченской Республике последнюю бандитскую группировку", и участвовали в многочисленных сложнейших спецоперациях против террористов.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.