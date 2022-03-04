На Украине должна потерять влияние человеконенавистническая идеология радикальных националистов, рассказал в интервью Украина.ру исполнительный директор МИА «Россия сегодня», украинский журналист Кирилл Вышинский

По словам Вышинского, сейчас речь идет конкретно об избавлении от вооруженных формирований Украины, состоящих из радикальных националистов и служащих по контракту в ВСУ, — это полк «Азов» и «Правый сектор» (запрещен в РФ).

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При этом, продолжил он, сейчас не время говорить, какие памятники нужно сносить и кого поражать в правах, не это сейчас важно.

«Сейчас речь идет о том, что есть радикальные националисты с человеконенавистнической идеологией в голове и с оружием в руках, и с этим надо заканчивать», — указал Вышинский.

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