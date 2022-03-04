По словам Вышинского, сейчас речь идет конкретно об избавлении от вооруженных формирований Украины, состоящих из радикальных националистов и служащих по контракту в ВСУ, — это полк «Азов» и «Правый сектор» (запрещен в РФ).
Журналист отметил, что могут быть применены разные модели денацификации, в частности есть немецкая модель и модель люстрации.
При этом, продолжил он, сейчас не время говорить, какие памятники нужно сносить и кого поражать в правах, не это сейчас важно.
«Сейчас речь идет о том, что есть радикальные националисты с человеконенавистнической идеологией в голове и с оружием в руках, и с этим надо заканчивать», — указал Вышинский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.