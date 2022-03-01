Французский актер Жерар Депардье выступил с призывом вести переговоры касательно украинского конфликта. Об этом 1 марта стообщает BFM TV

Жерар Депардье принял православие и стал крестным отцом © РИА Новости, Вадим Жернов / Перейти в фотобанк

Актер получил российский паспорт в январе 2013 года на фоне несогласия с фискальной политикой президента Франции Франсуа Олланда.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.