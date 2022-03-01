Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что первоочередной задачей на сегодняшний день является взятие Мариуполя, передает 1 марта телеканал «Россия 24»

Генштаб Украины заявил, что полностью контролирует Мариуполь © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.