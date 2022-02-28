Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен высказать свое мнение о по ситуации на Украине во время выступления в ООН. Слова политика приводит РИА Новости 28 февраля

Как рассказал депутат Верховной Рады Илья Кива, президент Украины Владимир Зеленский заранее знал о начале спецоперации российских войск, однако ничего не сделал для того, чтобы предотвратить военную эскалацию в стране.

«Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определить судьбу нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение», — подчеркнул Болсонару.

Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Кроме того, глава государства осудил распространяемые киевским режимом и западными СМИ заявления о неизбирательных атаках ВС РФ, якобы задевающих мирных граждан.

«О массовых убийствах мирных жителей речи нет, такую тактику никто не использует… говорить о резне — преувеличение, со стороны российского лидера нет интереса устраивать бойню», — подчеркнул Болсонару.

24 февраля Россия начала спецоперацию по принуждению к миру властей Украины, развязавших в 2014 году гражданскую войну против жителей Донбасса и продолжавших убивать мирных граждан до сегодняшнего дня.

В ответ Запад, все эти годы молчаливо поддерживавший геноцид русскоязычного населения в Донбассе и игнорировавший притеснения русских на остальной территории Украины, ввел против России масштабные санкции.