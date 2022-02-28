Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива обвинил режим президента Украины Владимира Зеленского в сознательном уничтожении собственной страны и собственного народа

«Зеленский — преступник. Он знал заранее о начале военной операции, но не использовал возможность переговоров. Наоборот, он ввел военное положение, отправив людей на верную смерть», — сказал Кива в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

За эти преступления ему рано или поздно придется отвечать, добавил Кива. При этом он подчеркнул, что нынешняя украинская власть не хочет мира для Украины и лишает страну будущего, погружая ее в хаос и войну.

22 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну на Украине.