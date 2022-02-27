Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские власти к осуществлению полномасштабного наступления по всем направлениям на Украине. Об этом Кадыров написал в своём официальном Telegram-канале 27 февраля

В условиях последовательного отказа Украины от переговоров российским войскам необходимо осуществить полномасштабное наступление, подчеркнул Кадыров. Дзермант объяснил, зачем Украине нужны переговоры © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Я прошу руководство страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами и, конечно, с террористами, которые убивали в Чеченской Республике наших женщин, стариков, детей», — сообщается в заявлении главы Чечни.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.