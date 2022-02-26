Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на тему запрета прохода кораблей РФ через турецкие проливы. Об этом он написал 26 февраля в своём Twitter

«Благодарю моего друга, президента Турции Эрдогана, и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход военных кораблей РФ в Чёрное море и значительная военная и гуманитарная поддержка чрезвычайно важны Украине сегодня. Народ Украины этого никогда не забудет», — написал Зеленский.

При этом посольство России в Турции не получало уведомлений по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на их возвращение на свои базы.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели.

В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных судов через Босфор и Дарданеллы.