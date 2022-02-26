В Латвии решили включить в список невъездных в страну российского исполнителя Николая Баскова, который написал в своих соцсетях, что спецоперация РФ в Донбассе соответствует международному праву. Об этом 26 февраля сообщили РИА Новости

«Операция России полностью соответствует международному праву… Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита ее союзников.

И хватит вытирать ноги об Россию. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы ее граждан считали людьми второго сорта», — написал Басков.

В ответ министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич решил включить артиста в список тех, кто не может приезжать в эту страну.

«На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии неприемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины», — написал Ринкевич в Facebook.

Комментировать решение латвийских властей Басков отказался. Меду тем, он уже не один в черном списке этой страны. В нем числится певец и давний друг исполнителя Филипп Киркоров, которому запретили въезд из-за «неправильной» позиции по Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.