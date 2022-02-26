Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из центра Киева. Оно опубликовано 26 февраля в его Telegram-канале

В Госдепе США согласились с возможностью нейтрального статуса Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк сообщил, что находится в столице своей страны и рассказал, что его оружие — "это правда". Запись длилась менее минуты.

Ранее Зеленский публиковал и другие видео, в одном из них он даже заявил, что готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе Украины. В Кремле на это отреагировали предложением тут же выслать переговорную группу в Минск, однако после этого президент Украины начал торговаться, заявляя, что место разговора его не устраивает.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.