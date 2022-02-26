Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по результатам телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном последний поддержал отключение России от системы SWIFT. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Зеленского 26 февраля

Зеленский сообщил, что Макрон поддержал также введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина. Даже под санкциями Путин и Лавров смогут приезжать в Евросоюз — FT © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Только что позвонил Эммануэль Макрон…Поддержано отключение (России — ред.) от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонительным вооружением», — написал Зеленский в Twitter.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.