Зеленский сообщил, что Макрон поддержал также введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.
«Только что позвонил Эммануэль Макрон…Поддержано отключение (России — ред.) от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонительным вооружением», — написал Зеленский в Twitter.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.
Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.