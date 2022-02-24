Президент США Джо Байден ввёл санкции против крупнейших российских банков, включая Сбербанк и Газпромбанк. Об этом 24 февраля сообщает министерство финансов США

Все финансовые институты США обязаны закрыть корреспондентские счета Сбербанка в стране в течение 30 дней, подчеркнули в американском министерстве. США ввели санкции против Белоруссии за поддержку России © REUTERS, Leah Millis

Уточняется, что на Сбербанк не распространяется самый жёсткий санкционный режим — список SDN, предусматривающий фактическую изоляцию от доллара. Активы Сбербанка в американской юрисдикции не замораживаются.

Ранее, 24 февраля, президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам объявил о вводе санкций против РФ, связанных с военной операцией по денацификации Украины. Американский Минфин подтвердил введение санкций против крупнейших российских финансовых институтов, включая банки ВТБ, Сбербанк, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк». Также Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов и ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.