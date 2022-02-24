При обстреле граничащей с Украиной Белгородской области пострадали двое взрослых и один ребенок, сообщает в четверг, 24 февраля, сайт Следственного комитета России

«По данным следствия, 24 февраля 2022 года в течение дня в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль», — говорится в публикации ведомства.

В 20-х числах февраля началось обострение в Донбассе, 24-го числа президент России Владимир Путин информировал о начале специальной операции по демилитаризации Украины.