В беседе с журналистами издания Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал сообщение «Укрэнерго» о полном отключении от российской и белорусской энергосистем

Специалист пояснил, что Украина давно отказалась от российского энергоресурса, но получала электроэнергию из Белоруссии, пусть и небольшие объемы, но они были необходимы для нормального функционирования энергетики, а сейчас «у них явно будет отключение каких-то потребителей и потребление электроэнергии значительно упадет».

«Нужно будет смотреть, что сейчас будет происходить с их собственной генерацией. Явно какие-то ЛЭП будут уничтожены, возможно, что и какие-то электростанции будут уничтожены», — заключил Юшков.

По его словам, Киеву по-прежнему крайне необходима белорусская электроэнергия, но в нынешних обстоятельствах — это «второстепенная история».

Желания воевать за Украину нет, но вы держитесь: как США отреагировали на спецоперацию РФ в Донбассе © AP, Nathan Posner

Первоначально предполагалось, что в таком режиме украинская энергосистема проработает до 26 февраля в надежде когда-нибудь подключиться к сети системных операторов Европы по передаче электроэнергии (ENTSO-E).

Однако 24 февраля на Украине началась спецоперация РФ, направленная на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Также Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

Полностью комментарий Игоря Юшкова можно прочитать здесь.