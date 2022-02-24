Специалист пояснил, что Украина давно отказалась от российского энергоресурса, но получала электроэнергию из Белоруссии, пусть и небольшие объемы, но они были необходимы для нормального функционирования энергетики, а сейчас «у них явно будет отключение каких-то потребителей и потребление электроэнергии значительно упадет».
«Нужно будет смотреть, что сейчас будет происходить с их собственной генерацией. Явно какие-то ЛЭП будут уничтожены, возможно, что и какие-то электростанции будут уничтожены», — заключил Юшков.
По его словам, Киеву по-прежнему крайне необходима белорусская электроэнергия, но в нынешних обстоятельствах — это «второстепенная история».
В ночь на 24 февраля Украина полностью отключилась от российской и белорусской энергосистем, перейдя к работе в изолированном режиме, сообщила компания «Укрэнерго».
Первоначально предполагалось, что в таком режиме украинская энергосистема проработает до 26 февраля в надежде когда-нибудь подключиться к сети системных операторов Европы по передаче электроэнергии (ENTSO-E).
Однако 24 февраля на Украине началась спецоперация РФ, направленная на «демилитаризацию и денацификацию Украины».
Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Также Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.
Полностью комментарий Игоря Юшкова можно прочитать здесь.