В ночь на 24 февраля Украина полностью отключилась от российской и белорусской энергосистем, перейдя к работе в изолированном режиме, сообщила компания «Укрэнерго»

Энергетическое самоубийство. Канцлер Германии ударил по Европе — резко дорожают нефть и газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако после отключения украинской энергосистемы от российской и белорусской началась военная операция России в Донбассе, также были нанесены удары по украинской военной инфраструктуре в Киеве, Харькове, Одессе и ряде других городов Украины.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал изданию Украина.ру о том, что может произойти с украинской энергетикой в ближайшее время:

«Посмотрим, какие будут подробности всей этой истории в дальнейшем. В принципе, из России они и так не получали электроэнергию, только из Белоруссии.

Это были не слишком большие объемы, но для нормального функционирования энергетики им эта энергия была нужна.

Другое дело, что сейчас у них явно будет отключение каких-то потребителей, и потребление электроэнергии значительно упадет.

Нужно будет смотреть, что сейчас будет происходить с их собственной генерацией. Явно какие-то ЛЭП будут уничтожены, возможно, что и какие-то электростанции будут уничтожены.

Сейчас вообще сложно сказать, как на Украине будет сходиться энергобаланс, поэтому белорусские перетоки особой роли не играют. Сейчас непонятно, какое будет потребление электроэнергии на Украине и какая будет собственная выработка.

В нормальной ситуации белорусская электроэнергия будет нужна Украине, но сейчас, мне кажется, это второстепенная история. А из России они последний год не получали ничего».