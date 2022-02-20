Как ранее стало известно, переговоры Макрона с Путиным длились 1 час 45 минут. О длительности переговоров Макрона с Зеленским пока не сообщается.
Президент России в беседе с французским коллегой в очередной раз обратил внимание на то, что США и НАТО следует максимально серьезно отнестись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировать на них конкретно и по существу.
Макрон уже звонил Зеленскому 19 февраля, и Зеленский тогда сообщил ему об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.
Как отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Запад никогда не требует от Киева предпринять действия по деэскалации обстановки в Донбассе, перекладывая всю ответственность на Россию, что неприемлемо.
Ранее стало известно, что Запад накачивает Украину летальными вооружениями для нападения на ДНР и ЛНР.
За прошедшие сутки украинская артиллерия регулярно обстреливала территории Донецкой и Луганской народных республик.
Огонь велся в том числе и из крупнокалиберной артиллерии и минометов, что запрещено подписанными Киевом минскими соглашениями.