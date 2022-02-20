Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщило агентство РБК 20 февраля

Как ранее стало известно, переговоры Макрона с Путиным длились 1 час 45 минут. О длительности переговоров Макрона с Зеленским пока не сообщается.

Президент России в беседе с французским коллегой в очередной раз обратил внимание на то, что США и НАТО следует максимально серьезно отнестись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировать на них конкретно и по существу.

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Как отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Запад никогда не требует от Киева предпринять действия по деэскалации обстановки в Донбассе, перекладывая всю ответственность на Россию, что неприемлемо.

Ранее стало известно, что Запад накачивает Украину летальными вооружениями для нападения на ДНР и ЛНР.

За прошедшие сутки украинская артиллерия регулярно обстреливала территории Донецкой и Луганской народных республик.

Огонь велся в том числе и из крупнокалиберной артиллерии и минометов, что запрещено подписанными Киевом минскими соглашениями.