Соединенные Штаты Америки хотят вести политику сдерживания России, и намерены наказать немцев, которые перестали понимать, кто хозяин Запада, сказал известный политический обозреватель Александр Рар в интервью Украина.ру

Энергетика как оружие. Зачем США борются с российским газом © AP, Pavlo Palamarchuk, File

«Удар по «Северному потоку-2» в интересах американской геополитики — посадить не только Россию на место и морально наказать, и выдавить дальше из Европы, это их план, но и посадить Германию в лужу, чтобы Германия слушалась и понимала, кто хозяин в трансатлантическом доме», — полагает Рар.

Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.