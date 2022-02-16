США и Британия обвиняют РФ в подготовке «вторжения на Украину» и обещают ввести за это «жесточайшие санкции», которые уничтожат газопровод «Северный поток-2». Представители российского руководства неоднократно отмечали, что Москва не имеет намерений вторгаться на Украину, но готова дать адекватный ответ на любые провокации.
«Удар по «Северному потоку-2» в интересах американской геополитики — посадить не только Россию на место и морально наказать, и выдавить дальше из Европы, это их план, но и посадить Германию в лужу, чтобы Германия слушалась и понимала, кто хозяин в трансатлантическом доме», — полагает Рар.
Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.