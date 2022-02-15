Войны не будет, на настоящую войну никто не пойдет. Мир меняется, он переходит в стадию многополярного мира, где Россия через пару лет будет близким союзником Китая. А слабая Европа все дальше и дальше будет уходить под крылышко американцев, считает немецкий политолог Александр Рар

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Александр, как вы оцениваете визиты Шольца в Киев и Москву? Ведь эти визиты предназначен не только для личного знакомства с Зеленским и Путиным? В чем миссия? Будет ли успех?



— Тут важно понимать критерии успеха и неуспеха визита. Их много. В плане того, чтобы продвинуть ситуацию вперед и достичь какого-то мирного разрешения конфликта, может быть, будет легкое изменение в позитив.

Шольц все-таки послал четкий сигнал мировому сообществу, что сейчас членство Украины в НАТО не на повестке дня, и он также на пресс-конференции потом с Зеленским сказал о том, что Украина согласилась теперь начать выполнять Минские соглашения по таким трудным статьям для Украины, как автономия или выборы на Донбассе.

Это можно считать продвижением вперед. Хорошо, что немецкий канцлер в этом отношении не приехал в Украину, чтоб использовать трибуну только для ругани в адрес России, как это делают англичане.

И еще один критерий, который очень важен для Шольца, как этот визит рассматривается у него дома, в Германии. Там тоже очень сложно. Есть очень много немцев, которые считают, что нужно мириться с Россией, и поэтому они будут позитивно рассматривать тот факт, что Шольцу где-то все-таки удалось немного ситуацию как будто сдвинуть с мертвой точки.

В то же самое время нельзя забывать, что в Германии есть диктатура либеральных СМИ, которым не хочется никакого компромисса с Россией. Они считают, что канцлер Германии должен ехать в Киев и Москву, чтобы ругать, бросать камни в Путина. И за это его будут хвалить.

Все время ругают Шольца за то, что он не говорит нигде, что он закроет «Северный поток-2» в случае нападения России на Украину. От него требуют — в ток-шоу, в газетах, чтоб он сказал, что он закроет «Северный поток-2». Тут мы видим, чьи уши растут.

- Чьи?



— Американцы хотят через свои трансатлантические сети, в конце концов, постараться остановить «Северный поток-2», как символ германо-российских позитивных отношений. Поэтому это другая площадка, но она тоже существует. И на нее должен Шольц также должен обращать внимание, пока находится у власти?

Поэтому критерии успеха или неуспеха визита Шольца очень сложные. Я думаю, что он пока хорошо соответствует критериям успеха, он дает позитивные сигналы в Россию, он договаривается с Киевом о том, что оружия не будет, НАТО не будет и Минские соглашения нужно выполнять. И в то же самое время не боится и находит слова для острой критики в адрес России: если Россия нападет, то мы все будем солидарны с Украиной.

В этом плане он включился в оркестр американцев и британцев, которые в этом отношении требуют от своих союзников такой риторики. Она нужна для того, чтобы сплотить трансатлантические ряды против Путина.

- Предположим военный конфликт между Россией и Украиной, по типу грузинского 2008 года, все же случится. Шольцу что, придется все-таки закрыть «Северный поток-2», или немцы его не закроют?

— Если будет кровопролитие, война в Украине, если Запад в этом увидит однозначную и одностороннюю вину России, то «Северный поток-2» может попасть под очень опасный обстрел. Я думаю, что немцам будет трудно закрыть «Северный поток-2». Он также нужен в энергетическом плане России.

Немецкое правительство будет бороться за то, чтобы он работал, потому что он нужен Германии, и по энергетическим соображениям. Но американцы, конечно, добьют тогда немцев и всей своей мощью будут накладывать брутальные санкции против всех компаний, которые дальше будут сотрудничать с «Северным потоком-2».

Байден сказал на встрече с Шольцем, с которым он вел себя как с мальчиком: «Мы закроем «Северный поток-2», если Россия нападет на Украину". Американцы уже потирают руки. Они надеются, что будет какой-то конфликт. Это их цель. При этом Украину защищать военным путем они не хотят — это же видно, очевидно.

Американцы хотят вести свою геополитику, сдерживать Россию. И удар по «Северному потоку-2» в интересах американской геополитики — посадить не только Россию на место и морально наказать, и выдавить дальше из Европы, это их план, но и посадить Германию в лужу, чтобы Германия слушалась и понимала, кто хозяин в трансатлантическом доме.

- Мы видим, что с одной стороны, американцы и британцы говорят о "российском вторжении"на Украину, переносят свои посольства из Киева, авиационные компании отменяют свои рейсы на Украину, Запад в истерике. С другой стороны, украинцы говорят: никакого вторжения не будет. Появились конспирологические предположения: что все это нагнетание — это сговор Запада с Россией, чтоб надавить на Украину и украинское общественное мнение, чтобы Киев имплементировал Минские соглашения. Есть такое?



— То есть, давление на Украину? Цель одна — это гибридная война, уничтожить имидж России. Никакого вторжения в Украину нет, а делается вид, как будто оно уже есть. Поэтому создается некая искусственная паника, искусственная истерика, что вот-вот, верьте, мы знаем, что Россия нападет. И тот, кто говорит, что Россия не нападет, тот занимается российской пропагандой. Тут речь идет об имидже России.

Сегодня в войнах не все решает военная мощь. В информационном поле ведутся войны. И, конечно, западные СМИ, которые поддерживают американскую точку зрения — делают это очень эффектно, я это вижу здесь. На умы людей все это влияет.

Из России лепят агрессора, жуткого врага — на пустом месте, потому что никакого вторжения нет. Причем эта картинка должна остаться на следующие годы, что Россия хотела вторгнуться, и готовится почва для того, чтобы сказать — они уже вторглись, но мы нашими решительными действиями остановили Путина, мы победили, мы спасли наш имидж, он хороший, а российский имидж катастрофически испортили.

- Все-таки вы инсценировку отметаете абсолютно?

— Это инсценировка ради того, чтобы навредить России, испортить окончательно российский имидж.

- Но я имел в виду другую инсценировку. Ее суть: усугубить кризис на Украине, чтобы в итоге заставить украинские власти реализовать Минск.

— Может быть, но, а зачем? Американцы и англичане и Польша не хотят, чтобы Минск выполнялся — им не выгодно. Они хотят, чтобы Украина вошла в НАТО, чтобы Украина не стала федерацией. Они боятся этого всего.

- Посол Украины в Лондоне сказал, что если невступление Украины в НАТО способно удержать Россию от войны, то мы готовы не вступать в НАТО, и британские правительственные структуры на уровне министерства обороны на это сказали, что это нормально, британцы бы поддержали нейтральный статус Украины. Может быть, Запад бы вздохнул с облегчением, если бы Украина приняла документ о нейтральном статусе, и это бы помогло в переговорах с Россией?

— Английский министр высказался по-другому. Он сказал, что если Украина захочет быть нейтральна — мы поддержим, но, если Украина хочет вступить в НАТО — мы тоже поддержим. Так что скорее Англия свою линию гнет. Вот Германия с удовольствием вздохнула бы с облегчением, если бы киевские власти пошли на нейтралитет.

- Сегодня в парламенте России рассматривался вопрос по поводу признания ДНР-ЛНР. Госдума поддержала признание. Если, в конце концов, российские власти признают ДНР-ЛНР, то какие будут последствия во взаимоотношениях с Западом для России? Санкции?

— Я думаю, да. Американцы и англичане не пропустят это без внимания, могут быть наложены санкции, в том числе и на «Северный поток-2». Все на Западе только этого ждут этого. Это будет новый виток в этом конфликте. Это разрушает Минские соглашения, это может дойти до того, что на Украину будут нажимать, чтобы она пыталась силой удержать территории у себя и начнется война. Такой сценарий тоже нельзя исключить.

- Чем все закончится?

— Ничем! Будет нагнетаться обстановка на границе между Россией и Украиной. Будут медленно выполняться эти Минские соглашения или вообще не выполняться. Потому что этот конфликт не самый важный, важно другое — геополитическая обстановка. И Америка, и англичане хотят вытолкнуть Россию из Европы, сдерживать ее, и Китай сдерживать.

Для этого нужно усиливать НАТО на восточных границах. Это будет продолжаться, Россия будет отвечать, потому что она не согласится с отступлением, будет наращивать свое оружие на границе.

Но думаю, это не самый худший вариант. Войны не будет, на настоящую войну никто не пойдет. Мир меняется, к сожалению, он таким образом переходит в стадию многополярного мира, где Россия через пару лет будет близким союзником Китая. А слабая Европа все дальше и дальше, потому что ситуация будет нагнетаться, будет уходить под крылышко американцев.