Президент РФ Владимир Путин на брифинге 15 февраля после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем прокомментировал обращение Государственной Думы по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик

По словам Путина, депутаты Госдумы тонко чувствуют настроения своих избирателей, которые сочувствуют населению Донбасса. Гончаренко впал в истерику в Раде после решения Госдумы - видео © Facebook, Олексій Гончаренко

«Мы должны сделать всё для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил российский лидер.

Ранее в нижнюю палату российского парламента поступили два проекта обращения о признании ЛДНР. Один из них (от фракции КПРФ) предполагал сразу направить обращение на рассмотрение к президенту, другой же (от фракции «Единая Россия»), предполагал сначала проведение консультаций с министерством иностранных дел. Из двух проектов выбирали по принципу рейтингового голосования (какой документ наберет больше). В результате 351 депутат поддержал обращение за авторством коммунистов, за альтернативный вариант — 310.