По словам Путина, депутаты Госдумы тонко чувствуют настроения своих избирателей, которые сочувствуют населению Донбасса.
«Мы должны сделать всё для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил российский лидер.
Ранее в нижнюю палату российского парламента поступили два проекта обращения о признании ЛДНР. Один из них (от фракции КПРФ) предполагал сразу направить обращение на рассмотрение к президенту, другой же (от фракции «Единая Россия»), предполагал сначала проведение консультаций с министерством иностранных дел. Из двух проектов выбирали по принципу рейтингового голосования (какой документ наберет больше). В результате 351 депутат поддержал обращение за авторством коммунистов, за альтернативный вариант — 310.