Глава МИД Словакии Иван Корчок принес извинения Украине за инцидент с флагом в парламенте. О своей реакции на поступок депутатов он написал на своей странице в Facebook 9 февраля

«Мне жаль и ещё больше стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве… Важно сохранять спокойствие и реагировать на это отвратительное зрелище за счет безопасности и обороны нашей страны четким настроем», — написал Корчок.

Он отметил, что Словакия приносит Украине извинения по дипломатическим каналам. В парламенте Словакии публично унизили флаг Украины © news.obozrevatel.com

Скандал с флагом разразился из-за разногласий в парламенте и обществе Словакии по поводу заключения военного соглашения с США. Согласно документу, Словакия бесплатно передает в пользование США два военных аэродрома.

Депутаты парламента Словакии Петер Крупа и Андрей Медвецки высказались против этого соглашения и развернули на трибуне флаг Словакии. Другие депутаты в ответ принесли флаг Украины, видимо, призывая «защищать» ее с помощью США. Тогда Медвецки облил флаг водой из бутылки и вместе с коллегой по партии унес его.