«Мне жаль и ещё больше стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве… Важно сохранять спокойствие и реагировать на это отвратительное зрелище за счет безопасности и обороны нашей страны четким настроем», — написал Корчок.
Он отметил, что Словакия приносит Украине извинения по дипломатическим каналам.
Скандал с флагом разразился из-за разногласий в парламенте и обществе Словакии по поводу заключения военного соглашения с США. Согласно документу, Словакия бесплатно передает в пользование США два военных аэродрома.
Депутаты парламента Словакии Петер Крупа и Андрей Медвецки высказались против этого соглашения и развернули на трибуне флаг Словакии. Другие депутаты в ответ принесли флаг Украины, видимо, призывая «защищать» ее с помощью США. Тогда Медвецки облил флаг водой из бутылки и вместе с коллегой по партии унес его.