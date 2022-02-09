Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на очередном заседании суда в Тбилиси 9 февраля в завершении своего выступления спел гимн Украины, кадры процесса транслировали грузинские телекомпании

Михаил Саакашвили: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тбилисский городской суд в среду продолжил судебное разбирательство по делу о растрате госсредств, в котором фигурирует Саакашвили. Обвинение утверждает, что Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.

Судебное заседание проходит шумно. Во время выступления Саакашвили представил фотографии домов, которые, по его словам, принадлежат представителям действующей власти и работникам прокуратуры. По словам Саакашвили, эти дорогие дома доказывают, что, в отличие от него, деньги из госбюджета ворует нынешняя власть. Комментируя одну из фотографий экс-президент сообщил, что это дом прокурора по делу Джарджи Циклаури. Это вызвало словесную перепалку между сторонами. Прокурор обвинил Саакашвили в распространении лжи и призвал судью принять соответствующие меры. Судье, в свою очередь, несколько раз пришлось предупредить экс-президента и его адвокатов успокоиться.

Свою речь Саакашвили завершил под гимн Украины, который прозвучал в зале суда. Саакашвили спел гимн, держа в руках национальный флаг Украины, но перевернутый вверх ногами.

*Видео — "Радио свобода" — СМИ, выполняющее функцию иноагента.

Саакашвили нелегально приехал в Грузию в начале октября прошлого года, перед местными выборами. Экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Его задержали и отправили в тюрьму, позднее перевели в военный госпиталь. Ранее политик прекратил 50-дневную голодовку. У него диагностировали повреждения мозга и посттравматический синдром, он заявил, что в тюрьме к нему применяли пытки.