США несут ответственность за сближение России и Китая, поскольку именно действия американских властей вынуждали Москву искать сближения с Пекином. Об этом говорится в статье, опубликованной 8 февраля в итальянской газете La Stampa

США видят в Китае единственную силу, способную предотвратить наступление «второго американского века», считает автор. Однако отношение Вашингтона к России спровоцировало создание «странной китайско-российской пары».

«В течение восьми лет Вашингтон, казалось, стремился их [Россию и Китай] объединить», — указывает автор.

Лавров рассказал, о чем Обама просил Путина по Украине в 2014 году © РИА Новости, Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанк Барак Обама объявил об изоляции России и поддержал «восстание в Киеве» против президента Украины Виктора Януковича, говорится в статье.

В результате Россия лишалась даже косвенного контроля над Украиной и превращалась, по словам Обамы, в «региональную державу».

Стремление России вернуться в европейскую политику было полностью отвергнуто.

Не нужно было быть быть большим знатоком российской истории, чтобы понять, что Москва не сдастся без борьбы, указывается в статье.

Так что Владимиру Путину оставалось только идти на сближение с КНР. По мнению издания, для России это был крайний и довольно болезненный вариант, «учитывая взаимное недоверие, разделяющее двух евразийских гигантов».

Однако можно вспомнить слова Уинстона Черчилля о готовности вступить в союз с дьяволом, если на карту поставлена жизнь, рассуждает автор.