США видят в Китае единственную силу, способную предотвратить наступление «второго американского века», считает автор. Однако отношение Вашингтона к России спровоцировало создание «странной китайско-российской пары».
«В течение восьми лет Вашингтон, казалось, стремился их [Россию и Китай] объединить», — указывает автор.
Начало этого процесса было положено в 2014 году, когда президент США Барак Обама объявил об изоляции России и поддержал «восстание в Киеве» против президента Украины Виктора Януковича, говорится в статье.
В результате Россия лишалась даже косвенного контроля над Украиной и превращалась, по словам Обамы, в «региональную державу».
Стремление России вернуться в европейскую политику было полностью отвергнуто.
Не нужно было быть быть большим знатоком российской истории, чтобы понять, что Москва не сдастся без борьбы, указывается в статье.
Так что Владимиру Путину оставалось только идти на сближение с КНР. По мнению издания, для России это был крайний и довольно болезненный вариант, «учитывая взаимное недоверие, разделяющее двух евразийских гигантов».
Однако можно вспомнить слова Уинстона Черчилля о готовности вступить в союз с дьяволом, если на карту поставлена жизнь, рассуждает автор.