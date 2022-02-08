Президент США Джо Байден на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 7 февраля оговорился и заявил о «вторжении» Германии на Украину

На переговорах в Вашингтоне Джо Байден и Олаф Шольц обсудили возможность введения санкций против России в случае агрессии против Украины.

«Если Германия… Если Россия вторгнется, то есть танки или войска снова перейдут границу Украины, тогда "Северного потока-2" больше не будет. Мы положим ему конец», — заявил Байден.

Шольц добавил, что Германия и США «едины в этом вопросе». В США опять назвали день «вторжения» России на Украину © REUTERS, Kevin Lamarque

Газопровод «Северный поток — 2» заполнен техническим газом и готов к эксплуатации. Компания-оператор газопровода зарегистрировала дочку в Германии для соответствия требования Федерального сетевого регулятора. Предполагается, что «Северный поток — 2» будет запущен не ранее второго полугодия.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Западные СМИ нагнетают ситуацию и в абсурдных сообщениях приписывают Москве захватнические планы. Например, в Великобритании обвинили РФ в желании посадить на пост президента экс-депутата Рады Евгения Мураева, на американском канале CNN Харьков показали в составе России.