Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в МИД этой страны после того, как он раскритиковал министра иностранных дел и запугивал его иранской угрозой. Об этом сообщила 3 февраля газета Jerusalem Post

По информации издания, неудовольствие израильской стороны вызвали комментарии Корнийчука, размещённые ранее на странице Facebook украинского посольства.

Украинский посол обвинил главу израильского МИД Яира Лапида в транслировании «российской пропаганды». Корнийчуку не понравилось, что Лапид назвал ситуацию в отношениях между Россией и Украиной «конфликтом».

«Я хочу напомнить господину министру, что это не конфликт — это война, которую Россия агрессивно и цинично ведёт против Украины. Это позор, что господин Лапид не заметил войну в центре Европы», — написал посол.

Украинский посол пытается командовать Германией © из открытых источников

При этом в сообщении, опубликованном на английском языке, вместо слова «messages» (сигналы) украинский посол написал «massages» (массажи).

Далее посол указал израильтянам, что в случае начала полномасштабной войны в Европе страна останется один на один с «иранской угрозой».

Он также призвал членов израильского правительства приехать в Киев для выражения солидарности с Украиной.

Теперь Корнийчуку придётся выслушать выговор в израильском МИД от замминистра по евразийским делам. Дата визита Корнийчука в министерство пока не определена.