По информации издания, неудовольствие израильской стороны вызвали комментарии Корнийчука, размещённые ранее на странице Facebook украинского посольства.
Украинский посол обвинил главу израильского МИД Яира Лапида в транслировании «российской пропаганды». Корнийчуку не понравилось, что Лапид назвал ситуацию в отношениях между Россией и Украиной «конфликтом».
«Я хочу напомнить господину министру, что это не конфликт — это война, которую Россия агрессивно и цинично ведёт против Украины. Это позор, что господин Лапид не заметил войну в центре Европы», — написал посол.
Далее он обвинил израильского министра в «повторении российской пропаганды», и в том, что Лапид не замечает «тревожных сигналов» о возможности «российского военного вторжения» от своих ближайших союзников — США, Великобритании и ЕС.
При этом в сообщении, опубликованном на английском языке, вместо слова «messages» (сигналы) украинский посол написал «massages» (массажи).
Далее посол указал израильтянам, что в случае начала полномасштабной войны в Европе страна останется один на один с «иранской угрозой».
Он также призвал членов израильского правительства приехать в Киев для выражения солидарности с Украиной.
Теперь Корнийчуку придётся выслушать выговор в израильском МИД от замминистра по евразийским делам. Дата визита Корнийчука в министерство пока не определена.