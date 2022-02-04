Видеохостинг YouTube 3 февраля удалил видео каналов «Перший незалежний» и UkrLive, которые оказались под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины

Видеохостинг удалил каналы «Першего незалежного» и UkrLive и ранее опубликованные на них ролики. Шуфрич купил телеканал «Первый независимый» © Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича

«В поиске сервиса их видео на текущий момент еще отображаются, но при переходе на них демонстрируется сообщение "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален"», — сообщило издание «Фокус».

Трансляция телеканалов, попавших под санкции, на их прежних страницах в Youtube не работает. Однако после блокировки и удаления журналисты каналов завели на видеоплатформе их новые аккаунты — UkrLive и «Перший Незалежний Livе».

В конце 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ СНБО о введении санкций сроком на 5 лет в отношении телеканалов «Перший Незалежний» и UkrLive. Санкции подразумевают запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Оппозиция назвала эти действия политической цензурой.