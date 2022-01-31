Депутат Европарламента Виола фон Крамон на днях в своем Twitter резко отреагировала на слова главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии, усомнившегося в готовящемся «российском вторжении»

Второе дно разговоров о «вторжении». Почему Зеленский не верит Байдену © РИА Новости, president.gov.ua

Ранее киевский политик прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российско-украинских отношений. Он заявил, что не знает «реальной причины, по которой США так делают», но уточнил, что это вредит экономике республики.

В последние месяцы СМИ на Западе все чаще пишут о подготовке Москвой «удара» по Киеву. При этом на Украине не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику. В России не раз опровергали утверждения о «вторжении» Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой американского Госдепа.