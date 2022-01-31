«Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит?», — возмутилась Крамон.
Ранее киевский политик прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российско-украинских отношений. Он заявил, что не знает «реальной причины, по которой США так делают», но уточнил, что это вредит экономике республики.
В последние месяцы СМИ на Западе все чаще пишут о подготовке Москвой «удара» по Киеву. При этом на Украине не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику. В России не раз опровергали утверждения о «вторжении» Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой американского Госдепа.
Do they all take drugs in 🇺🇦 or what’s going on here? Арахамия: "США и другие сеют панику по нападению на Украину. — портал новостей https://t.co/qCrs153IsY: https://t.co/mlxBQriAY5— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) January 29, 2022