Высокопоставленные британские чиновники предупреждают, что Россия планирует массовую публикацию компрометирующей информации с целью «сбить Запад с толку» и осложнить ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 января в лондонской газете The Times

По сообщению издания, его высокопоставленный источник в министерстве обороны Великобритании заявил, что ожидает от России огромное количество кибератак и публикации огромного количества компромата «против Запада». Кива опубликовал компромат на советника Авакова © Facebook, Илья Кива

По словам источника в правительстве, такие методы могут быть использованы, чтобы «дестабилизировать» Запад, «сбить нас с толку» и посеять замешательство, в то время, как на Украину вторгнутся «десятки тысяч солдат» с танками.

Газета также напоминает, что несколькими днями ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил о возможном использовании Россией компромата.

«Их операции носят многосторонний характер…. Я ожидаю, что любое российское физическое наступление будет сопровождаться в киберпространстве…. Компромат является одним из инструментов», — подчеркнул он.

Потери от несостоявшегося вторжения. Как слухи о войне с Россией губят экономику Украины © коллаж Украина.Ру

Последние несколько месяцев Великобритания, вслед за США, обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину.

В Кремле в ответ указывают, что целью вбросов об «агрессии России» является желание НАТО увеличить своё военное присутствие у российских границ.