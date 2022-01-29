По сообщению издания, его высокопоставленный источник в министерстве обороны Великобритании заявил, что ожидает от России огромное количество кибератак и публикации огромного количества компромата «против Запада».

Кива опубликовал компромат на советника Авакова
Кива опубликовал компромат на советника Авакова
© Facebook, Илья Кива

По словам источника в правительстве, такие методы могут быть использованы, чтобы «дестабилизировать» Запад, «сбить нас с толку» и посеять замешательство, в то время, как на Украину вторгнутся  «десятки тысяч солдат» с танками.

Газета также напоминает, что несколькими днями ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил о возможном использовании Россией компромата.

«Их операции носят многосторонний характер…. Я ожидаю, что любое российское физическое наступление будет сопровождаться в киберпространстве…. Компромат является одним из инструментов», — подчеркнул он.

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Потери от несостоявшегося вторжения. Как слухи о войне с Россией губят экономику Украины
© коллаж Украина.Ру
При этом слово «компромат» в цитатах английской газеты приводилось в буквальной транслитерации с русского языка, то есть «kompromat». Данное слово русского происхождения сейчас используется в английском политическом жаргоне.

Последние несколько месяцев Великобритания, вслед за США, обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину.

В Кремле в ответ указывают, что целью вбросов об «агрессии России» является желание НАТО увеличить своё военное присутствие у российских границ.