Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 января объявил, что в республике скоро к власти «придут новые люди». О том, чтоо стоит за высказыванием главы государства Украина.ру поинтересовалась у американского политолога, профессора Рэдфордского университета Григория Иоффе

Фигура преемника совершенно не ясна, им может стать любой из политиков, которые пережили многое с Александром Лукашенко, подчеркнул эксперт. Русский язык и борьба с парламентом. Как и зачем Лукашенко проводил референдумы в Белоруссии

«Это и глава МИД республики Владимир Макей, и глава Совета Республики Наталья Кочанова, и другие лица. Но здесь мы сказать точно не можем. Можем лишь гадать на кофейной гуще…Но, скорее всего, преемником станет кто-то из этих «новых людей», о которых говорил Лукашенко. Этот человек, наверное, пока не медийная персона, и мы его не знаем», — сказал Иоффе.

Преемник Лукашенко сейчас работает на каком-то из уровней власти — в своё время мало кто знал Владимира Путина, когда в 1999 году Борис Ельцин доверил ему бразды правления, заключил собеседник издания.

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