Украина должна контролировать обстановку внутри страны, чтобы до встречи политсоветников глав стран «нормандской четверки» через две недели в Берлине не произошло провокаций, которые помешают дальнейшим переговорам. Такое мнение 26 января выразил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала UkrLive

«Скорее всего до берлинской встречи ситуация в отношении напряжения несколько стабилизируется. Я думаю, что уровень напряжения снизится. Единственное, чего мы должны реально опасаться, это какой-то провокации, которая может сорвать те предварительные намерения и договоренности, которые, я уверен, сегодня были достигнуты, и которые продолжат обсуждать в Берлине», — заявил депутат.

«Это новый прорыв», продолжение следует. Чем завершились переговоры «нормандской четвёрки» © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк Дмитрия Козака и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по итогам встречи политсоветников стран «нормандской четверки» в Париже внушает осторожный оптимизм.

Первая более чем за год очная встреча политсоветников всех четырех стран «нормандского формата» состоялась в среду в Париже. Последние очные переговоры политсоветников состоялись 12 января прошлого года в Берлине.