«Скорее всего до берлинской встречи ситуация в отношении напряжения несколько стабилизируется. Я думаю, что уровень напряжения снизится. Единственное, чего мы должны реально опасаться, это какой-то провокации, которая может сорвать те предварительные намерения и договоренности, которые, я уверен, сегодня были достигнуты, и которые продолжат обсуждать в Берлине», — заявил депутат.
По его мнению, после удачных переговоров в Берлине стороны могли бы продолжить встречи в Киеве, Москве, Донецке и Луганске. Ранее Шуфрич отметил, что риторика замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по итогам встречи политсоветников стран «нормандской четверки» в Париже внушает осторожный оптимизм.
Первая более чем за год очная встреча политсоветников всех четырех стран «нормандского формата» состоялась в среду в Париже. Последние очные переговоры политсоветников состоялись 12 января прошлого года в Берлине.